Bakan Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalardaki toparlanmanın, ekonomik güven endekslerinin tümünde görülen iyileşmeyle güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, 'Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak.' ifadesini kullandı.