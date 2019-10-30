21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,728
  • 6,3666
  • 275.251
  • 99589.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalardaki toparlanmanın, ekonomik güven endekslerinin tümünde görülen iyileşmeyle güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, 'Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu.

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Yargıtay'dan emsal karar: İlk başlatan kovulur

Rize olmazsa Madrid’de sahada

Rize olmazsa Madrid’de sahada

40 gramlık altın takıyı yedi

40 gramlık altın takıyı yedi

MHP'li başkan işe geç kalanları binaya aldırmamıştı... Bu kez zamanında geldiler

MHP'li başkan işe geç kalanları binaya aldırmamıştı... Bu kez zamanında geldiler

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın

Gözyaşlarına boğuldu: Babamı çağırmayın
 

POPÜLER HABERLER

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

İki lezzeti bir araya getirdi, yurt dışından bile talep var

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA