Bakan Albayrak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklıyor
Bakan Albayrak'ın açıklamasından satır başları;
"Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Bu nedenle eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil.
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