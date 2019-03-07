Bakan Albayrak: Konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş var
Bakan Albayrak: Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık.
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