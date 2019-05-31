29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8815
  • 6,5615
  • 243.607
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak: Kurum içi sınavları açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildirdi.
 
Albayrak, Twitter hesabından Bakanlık personeline sınav ve atama müjdesi verdi.
 
Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
 
Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıktı

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıktı

Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi tebrik etti

Başkan Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi tebrik etti

Kerkük'te iftar sonrası patlama

Kerkük'te iftar sonrası patlama

'Muhataplarımızın güçlü Türkiye'ye sindirme dönemidir'

'Muhataplarımızın güçlü Türkiye'ye sindirme dönemidir'

ABD'ye sert tepki: Yılın skandalı olmaya aday

ABD'ye sert tepki: Yılın skandalı olmaya aday

Başkan Erdoğan: Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz

Başkan Erdoğan: Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz

FARC'ın sembol ismi Santrich serbest

FARC'ın sembol ismi Santrich serbest
 

POPÜLER HABERLER

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA