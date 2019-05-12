Bakan Albayrak: Mart ve Nisan'da istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda
Bakan Albayrak: Sadece Mart ve Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda
- DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından bazı satırbaşları:
"Son 8-10 aydaki finansal mimari altyapıda biz çok önemli adımlar attık. Şu ana kadar tüm bu dış faktörlerin etkisini minimize edecek çok önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor"
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