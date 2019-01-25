Bakan Albayrak: Piyasalara milyarlarca dolar giriş yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özellikle son birkaç haftada milyarlarca doların sadece para piyasalarına değil, sermaye piyasalarına da giriş yaptığının gözlendiğini söyledi.

Davos’ta Bloomberg kanalına röportaj veren Bakan Albayrak, 2018 yılının Türkiye için de dünya pazarı için de kolay bir yıl olmadığını hatırlatarak, “Eylülde yeni ekonomi programımızı başlattık. Çok şükür sene sonu için verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Süreç planladığımız gibi işliyor. Şimdiye kadar gayet güzel. Asıl önemli nokta, Türkiye kalite odaklı bir büyüme ile uyumlu hale gelecek. Bunun için bir yavaşlama olmak zorunda. Yumuşak iniş stratejisi uyguluyoruz. Yıl sonu için bizim planımız buydu zaten. 2019 bizim için çok umut vadediyor.” diye konuştu.

Türkiye’yi 2019 büyümesi için hedeflenen noktalara göre hizaya sokulacağını söyleyen Albayrak, 2019 için hedefimiz yüzde 2,3 büyüme. Yani şu anda her şey rayında.” dedi.

“Türkiye yeni dönemde üç hassas konuya odaklanmaya başladı”

Türkiye’nin başlangıç stratejisinin son birkaç yılda kaçırdığı fırsatlara odaklanmak olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, “Türkiye’nin son birkaç yılda neler yaşadığını biliyorsunuz. Darbe girişimleri, terör saldırıları, hem ülke içinde hem Suriye ve Irak’taki operasyonlarımız ve birkaç seçim süreci yaşadık. Haziran 2018 seçimlerinden sonra yeni bir sisteme geçiş yaptık; yürütme açısından hız sağlayacak bir sistem.” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin üç hassas konuya odaklanmaya başladığını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bunların “bütçe disiplini”, “enflasyonla mücadele” ve “cari açık” olduğunu söyledi. Son altı ayda bu üç konuyla ilgili güçlü adımlar atıldığını belirten Albayrak, “2018 zor bir yıldı, ama yıl sonu itibarıyla bütçe açığı hedefimizi yüzde 1,9 ile gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun zorlayıcı bir konu olduğunu belirten Bakan Albayrak, “Enflasyon yüzde 25’lere kadar çıkmıştı, ama neyse ki yıl sonunda yüzde 20,3’e düşürebildik, ki bu hedefimizin de aşağısında bir orandı.” dedi.

Cari açık konusundaki son gelişmelere de değinen Albayrak, “Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları birbirine çok yakın. Yüzde 78’den fazla. Ve bunu ithalat stratejilerimize bağlayanlar var. İthalat rakamlarında yüzde 25-30 gibi önemli bir düşüş oldu ve ihracatta yüzde 8-10 civarında bir artış yaşadık. Beklediğimiz gibi bir iyileşme yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Merkez Bankası, gücünü ve bağımsızlığını kanıtladı”

Türkiye’nin parasal ve mali politikalarının birbiriyle en uyumlu olduğu dönemde olduğunu söyleyen Albayrak, bunun sebebinin “herkesin kendi işini yapması” olduğunu anlattı.

Enflasyonla mücadele etmek için hem parasal hem de mali politikalara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bakan Albayrak, “Bu politikaları birbiriyle uyumlu hale getirmek zorundasın. Bence Merkez Bankası işini son birkaç aydır çok iyi bir şekilde yapıyor. Ve ne kadar bağımsız ve güçlü olduklarını kanıtladılar.” dedi.

“Daha önce atılan adımlardan farklı adımlarımız olacak”

Yeni dönemin ekonomik yönetim açısından kendilerine çok önemli avantajlar sağladığını söyleyen Albayrak, “Hazine yönetiminde çok aktif ve atılgan olacağız. Döviz, vade, faiz oranları açısından piyasada çok aktif olacağız. Başarılı Hazine yönetimi; nasıl, ne kadar, hangi maliyetle borçlandığınıza da bağlıdır. Doğal olarak Hazinenin daha önce attığı adımlardan daha farklı adımlar atacağız.” sözlerini kullandı.

“Türk ekonomisi stratejik avantajlara sahip”

İlk çeyreğin beklediğinin ötesinde bir başlangıç yaptığını belirten Albayrak, “Merkez Bankası ile para piyasası faiz oranlarının bu kadar yakın olduğu nadir bir dönemdeyiz. Bizim asıl odak noktamız, hızlı bir büyümeden ziyade kaliteli bir büyüme. İhracat ve üretimin yanında bunu turizmle de sağlayacağız. Türk ekonomisi stratejik avantajlara sahip. Türkiye’nin çok dinamik bir ekonomisi var. Türkiye sadece iç tüketime dayalı bir ekonomi değil, bundan daha fazlasıdır.” diye konuştu.

Türkiye’nin kolay bir bölgede bulunmadığının altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Hatta kimileri en zor bölge olduğunu söylüyor, ama bu da Türkiye’ye çok önemli imkânlar sağlıyor. Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin üçte ikisi bizim etrafımızda. Bu tür stratejik avantaj, çok rekabete dayalı özel sektörü beraberinde getiriyor. Yani biz rekabete dayalı avantajlarımıza odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

“Milyarlarca doların piyasalara giriş yaptığını gördük”

Yatırımcıların kendisine en çok “Türkiye’ye yatırım yapmak için doğru zaman mı?” diye sorduklarını anlatan Albayrak, “Ben de onlara, her zamanın doğru zaman olduğunu söylüyorum. Türkiye bundan sonra hiçbir zaman şimdiki kadar cazip ve ucuz olmayacak. Özellikle son birkaç haftada milyarlarca doların sadece para piyasasına değil, sermaye piyasalarına da giriş yaptığını gördük.” sözlerini kullandı.