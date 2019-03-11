18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4351
  • 6,1166
  • 226.588
  • 101.662
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak: Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, '2018 yılı son çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Albayrak, sosyal medya hesabından 2018 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Geçen yılın son çeyreğine ilişkin yüzde eksi 3'lük büyümenin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Albayrak, "İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönemde, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, tarihin en ciddi spekülatif saldırısı yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girmesine rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durumun gerçekleşmediğine dikkati çekerek, sürecin çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatıldığını bildirdi.

- "BÜYÜME YEP'TE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE"

Geçen yılın son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen "net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlamasının" dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işareti olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılında büyümenin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır. 2019'a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır. Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

'Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı'

'Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı'

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

2018 büyüme rakamları açıklandı

2018 büyüme rakamları açıklandı

Tehlikeli anlar yaşandı! Yük tankeri, fırkateyn ile çarpıştı

Tehlikeli anlar yaşandı! Yük tankeri, fırkateyn ile çarpıştı

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Çin ABD'yi zor durumda bıraktı

Çin ABD'yi zor durumda bıraktı

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Kanter'le ilgili çarpıcı açıklama

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Kanter'le ilgili çarpıcı açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA