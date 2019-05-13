Bakan Albayrak: Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek “Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı” dedi. Önümüzdeki süreçte enflasyon, faizler ve cari açıkta sert düşüşler yaşanacağını söyleyen Bakan Albayrak “Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak” dedi.
Türkiye ekonomisinden olumlu sinyaller gelmeye başladı. Ağustos 2018’de dış kaynaklı bir ekonomik saldırıyla maruz kalan Türkiye, aldığı önlemler sayesinde dengelenme sürecine girdi. Faizlerdeki düşüş eğilimi sürerken, dolar ise zirve yaptığı Ağustos 2018’den bu yana ciddi değer kaybetti. Cari açıkta iyileşme görülürken, istihdam da artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.
CARİ AÇIK ERİYOR
Ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Albayrak “Yeni ekonomi programıyla istikrarlı bir sürece adımı attık. Dengelenme sürecine geçmeyi başardık. Cari açık kaleminde iyileşmeleri gördük. Faizler yüzde 40’dan 20’lere düştü ki daha da düşecek. Cari açık geçen sene neredeyse 60 milyara dayanmıştı. Bu ay sonu itibariyle cari dengede neredeyse sıfıra doğru gidiyoruz. İhracatın ithalat karşılama oranı yüzde 60’dan yüzde 86’lara çıktı. Ekonomi istihdamı noktasında şubat ayında adımlar atıldı. En kötü dönemi geride bırakıp mart nisanda istihdamın daha da arttığı bir döneme giriyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı” diye konuştu.
ENFLASYON SERT DÜŞECEK
Açıklanan Yeni Ekonomi Programının, kriz sürecini atlatmada büyük rol oynadığını ifade eden Bakan Albayrak “3 yıllık program açıkladık. 2019-2020-2021… Enflasyon ve istihdam başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşamadığımız sürece, Türkiye çok daha etkili, dengeli mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacak. 2020-2021 daha iyi olacak. 2018 etkilerini minimize ettiğimizde çok daha iyi sürece gireceğiz. Önümüzdeki 4-5 ayda enflasyonda ciddi bir düşüş yaşanacağını söyleyen Albayrak “Çok sert şekilde aşağıya düşmeye devam edecek. Geçtiğimiz 4 ay zor bir 4 aydı, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi kırılmalar olacak. Pozitif bir döneme giriyoruz. Ama içeride, dışarıda, sosyal medyada, farklı medyada, toplumsal birlik beraberliğe yönelik bir operasyon, umudu kırmaya yönelik bir bombardıman var. Ben altını çiziyorum kese kağıdına vergi, ona vergi buna vergi, bakanımız hemen yalanladı. Mesainizin 24 saati bunların ortaya koyduğu bu algıyı silmeye yönelik” dedi.
GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi daha parlak günlerin beklediğini belirten Berat Albayrak “Pozitif bir döneme doğru gidiyoruz. Birileri rahatsız, ama dolar üzerinden, farklı sosyal projeler üzerinden toplumsal bilinci negatif etkileyecek süreç içindeler. Son dönemde birçok ortamda bu birliği kırmaya yönelik haberler ortaya çıktı. 2 parti de sağduyulu şekilde bertaraf etti. Önümüzdeki dönemde büyüyerek devam edecek. Cumhur ittifakı Türkiye’nin sigortası” diye konuştu.
TÜRKİYE SINAVI GEÇTİ, DÖVİZİN ETKİSİ AZALDI
Döviz kuruyla ilgili açıklama yapan Albayrak “Şöyle ifade edeyim; döviz kurlarının Türkiye’deki vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek süreç eskiye göre daha az. Yerleşik vatandaşların borçları, toplam GSMH’ya oranı yüzde 14 seviyelerinde, en düşük ülkelerden biri. Toplumumuz bir bilinç oluşturdu. Toplumda ve kurumlarda böyle etkisi var. Döviz ne oldu, dolar ne oldu. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun TL merkezli bir süreç hedefliyoruz. Dalgalanmalar tabii ki etkiliyor. İthalat firmalarımızın özellikle etkilendiği söylenebilir. Bu firmalarımızı olumsuz etkilediğinin farkındayız. 8-10 ayda en yoğun mücadele ortaya koyduğumuz süre” dedi. Dövizde yaşanan operasyonlara karşı Türkiye’nin artık daha güçlü olduğunu söyleyen Albayrak “Bir ülke ekonomisine yönelik kötü niyetli çalışmalar yaparsınız, ekonomisi etkilenir, ama biz son 8 ayda çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde devam ediyor. Swap piyasası… Farklı paydaşların adımları… Yönetilebilir kontrollü bir noktaya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif sürece giriyoruz. Türkiye birçok anlamda sınandı, test edildi. Devam ediyor. Biz her sınanmadan çok daha iyi bir şekilde çıkıyoruz. Türkiye ve kurumları her şeyin farkında” diye konuştu.
‘AKDENİZ KİMSENİN GÖLÜ DEĞİL’
Türkiye’nin Akdeniz’de arama ve sondaj faaliyetlerine devam edeceğini belirten Albayrak “Akdeniz kimsenin gölü değil” dedi. Arama çalışmalarının birilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Albayrak “Biz bu çalışmalarımıza Enerji Bakanlığı yaptığım dönemde başladık. ‘Akdeniz de gaz aramayın’ söylemleri çıktı. Allah Allah… Kendi altyapımız, gemimizle, Fatih gemimizle aramaya başladı. Şimdi Yavuz’da devreye girecek. 2020’lerin Türkiye’sinde bilimsel gerçeklikle de söylüyorum. Türkiye enerji aramacılığında petrol gaz noktasında sevinçli haberler duyacak” diye konuştu.
TURİZM REKORU YOLDA
Enerji konusunda atılan adımların önemine değinen Albayrak, bu alandaki ithalatın azaldığını ve yerli kaynakların artırıldığını söyledi. Albayrak “Bugün 90 bin megawattla 3 katımızı aştık. Her hafta takip ediyorum. Türkiye çok önemli adımlar atıyor. Türkiye 2018’de 2017’den daha az gaz ithalatı yaptı, 2019’da 2018’de daha az yapacak” dedi. Turizmde de önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyen Albayrak “Turizmde 50 milyon kişi sayısı ve 35 milyar dolar gelir ile tüm zamanların rekorunu kıracağız” diye konuştu.
TRUMP iLE GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTi
ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sorulması üzerine Albayrak “Bizim amacımız iletişimi açık bırakmak, karşılıklı menfaatler içinde kazan kazan ilişkisini nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Amerika’da Sayın Trump görüşmesi şahsıma yönelik bir şey değil, bu çok ben merkeziyetçilik olur. Benim üzerime alınmadığım, Sayın Trump’ın hem ülkemize hem de Cumhurbaşkanımıza duyduğu sıcak duygular noktasında bize yönelik bir yaklaşımdı. Hem ülkemiz hem de Cumhurbaşkanımız açısından çok pozitif bir görüşme oldu. Birçok konuda farkında olduğuna vakıf olduk. Bir önceki başkanla oluşan büyüyen sıkıntılardan mustarip olduğunu duyduk. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Sorunlar yumağı var ama pozitif adımlar atmaya yönelik bir irade var. Çok önemli müzakereler ortaya koyduk. Gerek heyetler arası, gerek telefonla görüşmelerimiz devam ediyor. Trump’ın Türkiye ziyareti il eilgili temmuz ayı olarak görüşüldü. Tarih konusunda görüşmeler devam ediyor. Temmuzda gerçekleşme ihtimali yüksek” dedi.
SANAYİCİYE YENİ DESTEK PAKETİ
Reform ve destek paketlerine devam edeceklerini söyleyen Albayrak “İmalat ve ihracat sektörünü destekleyecek, haziran gibi paket açıklayacağız. Çok önemli adımlar attık atıyoruz” dedi. İstihdamda da büyümenin sürdüğünü söyleyen Albayrak “Türkiye tüm bu siyasi etkilerle 8 ay gibi zor bir süreci geride bıraktı. Bugün ortaya koyulan tüm bu rakamlar, güven endeksi, sanayi üretim endeksi, olumlu yönde… İstihdam mart nisan istihdamına sosyal güvenlikte 520 bin giriş var, mayıs haziran daha da artacak” ifadelerini kullandı. Emeklilikle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Albayrak “Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz” dedi.
1 MİLYAR TL'LİK ATM TASARRUFU
Ortak ATM projesi ile 1 milyar liralık bir tasarruf elde edileceğini söyleyen Albayrak “ATM’lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Ortak ATM işletmeciliği ile 1 milyarlık tasarruf sağlayacağız. Finansman ve kredi kanallarının esnafımızın yanında olacağız” dedi. Vergi alt yapısında da değişikliğe gidileceğini söyleyen Bakan Albayrak şunları ifade etti: “Reel sektörün içinden geçtiği süreç zor bir süreçti, biz de elimizden geleni yaptık. Destekler, Eximbank… Vergi konusunda dericilerden otomotivcilere kadar her alana ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bir vergi çalışması yapıyoruz. Reel sektörün daha rekabetçi olacağı, vergi altyapısında çalışmalarımız devam ediyor. “
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.