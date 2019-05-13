Bakan Albayrak: Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı

Türkiye ekonomisinden olumlu sinyaller gelmeye başladı. Ağustos 2018’de dış kaynaklı bir ekonomik saldırıyla maruz kalan Türkiye, aldığı önlemler sayesinde dengelenme sürecine girdi. Faizlerdeki düşüş eğilimi sürerken, dolar ise zirve yaptığı Ağustos 2018’den bu yana ciddi değer kaybetti. Cari açıkta iyileşme görülürken, istihdam da artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

CARİ AÇIK ERİYOR

Ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Albayrak “Yeni ekonomi programıyla istikrarlı bir sürece adımı attık. Dengelenme sürecine geçmeyi başardık. Cari açık kaleminde iyileşmeleri gördük. Faizler yüzde 40’dan 20’lere düştü ki daha da düşecek. Cari açık geçen sene neredeyse 60 milyara dayanmıştı. Bu ay sonu itibariyle cari dengede neredeyse sıfıra doğru gidiyoruz. İhracatın ithalat karşılama oranı yüzde 60’dan yüzde 86’lara çıktı. Ekonomi istihdamı noktasında şubat ayında adımlar atıldı. En kötü dönemi geride bırakıp mart nisanda istihdamın daha da arttığı bir döneme giriyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı” diye konuştu.

ENFLASYON SERT DÜŞECEK

Açıklanan Yeni Ekonomi Programının, kriz sürecini atlatmada büyük rol oynadığını ifade eden Bakan Albayrak “3 yıllık program açıkladık. 2019-2020-2021… Enflasyon ve istihdam başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşamadığımız sürece, Türkiye çok daha etkili, dengeli mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacak. 2020-2021 daha iyi olacak. 2018 etkilerini minimize ettiğimizde çok daha iyi sürece gireceğiz. Önümüzdeki 4-5 ayda enflasyonda ciddi bir düşüş yaşanacağını söyleyen Albayrak “Çok sert şekilde aşağıya düşmeye devam edecek. Geçtiğimiz 4 ay zor bir 4 aydı, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi kırılmalar olacak. Pozitif bir döneme giriyoruz. Ama içeride, dışarıda, sosyal medyada, farklı medyada, toplumsal birlik beraberliğe yönelik bir operasyon, umudu kırmaya yönelik bir bombardıman var. Ben altını çiziyorum kese kağıdına vergi, ona vergi buna vergi, bakanımız hemen yalanladı. Mesainizin 24 saati bunların ortaya koyduğu bu algıyı silmeye yönelik” dedi.

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi daha parlak günlerin beklediğini belirten Berat Albayrak “Pozitif bir döneme doğru gidiyoruz. Birileri rahatsız, ama dolar üzerinden, farklı sosyal projeler üzerinden toplumsal bilinci negatif etkileyecek süreç içindeler. Son dönemde birçok ortamda bu birliği kırmaya yönelik haberler ortaya çıktı. 2 parti de sağduyulu şekilde bertaraf etti. Önümüzdeki dönemde büyüyerek devam edecek. Cumhur ittifakı Türkiye’nin sigortası” diye konuştu.

TÜRKİYE SINAVI GEÇTİ, DÖVİZİN ETKİSİ AZALDI

Döviz kuruyla ilgili açıklama yapan Albayrak “Şöyle ifade edeyim; döviz kurlarının Türkiye’deki vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek süreç eskiye göre daha az. Yerleşik vatandaşların borçları, toplam GSMH’ya oranı yüzde 14 seviyelerinde, en düşük ülkelerden biri. Toplumumuz bir bilinç oluşturdu. Toplumda ve kurumlarda böyle etkisi var. Döviz ne oldu, dolar ne oldu. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun TL merkezli bir süreç hedefliyoruz. Dalgalanmalar tabii ki etkiliyor. İthalat firmalarımızın özellikle etkilendiği söylenebilir. Bu firmalarımızı olumsuz etkilediğinin farkındayız. 8-10 ayda en yoğun mücadele ortaya koyduğumuz süre” dedi. Dövizde yaşanan operasyonlara karşı Türkiye’nin artık daha güçlü olduğunu söyleyen Albayrak “Bir ülke ekonomisine yönelik kötü niyetli çalışmalar yaparsınız, ekonomisi etkilenir, ama biz son 8 ayda çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde devam ediyor. Swap piyasası… Farklı paydaşların adımları… Yönetilebilir kontrollü bir noktaya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif sürece giriyoruz. Türkiye birçok anlamda sınandı, test edildi. Devam ediyor. Biz her sınanmadan çok daha iyi bir şekilde çıkıyoruz. Türkiye ve kurumları her şeyin farkında” diye konuştu.

‘AKDENİZ KİMSENİN GÖLÜ DEĞİL’