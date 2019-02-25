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Bakan Albayrak: 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz

Bakan Albayrak, Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor. Bakan Albayrak, '2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz' dedi.

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Bakan Albayarak'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

2019 yılında  2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Hükümetimiz çok zor dönemde göreve geldi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan finansal dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için güçlü duruş sergiledik. Bu süreçte uzun vadeli programlar hazırladık. Hedef ve stratejimizi belirledik ve çalışmalara hızla başladık. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbegün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl uzatma kararı aldık. 6 puanlık SGK teşviği 2019 yılında da devam edecek. KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık destek sağlandı. KOBİ'ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin 236 adet esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız. Tarımsal alanda seracılığa yönelik paket açıklamıştık. 8.25 oranında faizle seracılara Ziraat Bankası güçlü finansman paketi açıkladı. 10 günde KDV iade sürecini hayata geçirdik. Attığımız her adım piyasalarda etkisini günbegün gösteriyor. Faizlerde düşüş sürüyor, tahvil faizlerinde Mayıs seviyelerine geldik. Mevduat faizi yüzde 30'a çıkmıştı, yüzde 20'nin altına geliyor. Ticari kredilerde de düşüş sürüyor. Ocak ayında kullandırılan nominal krediler 7.7 milyar lira artış gösterdi, 20 Şubat itibariyle 24.8 milyar liraya çıkmış durumda.
 
2019'da rakamların üzerine çıkacağız. Diğer tarafta çok önemli gelişme. 2018 gibi zor yıla rağmen doğrudan yabancı yatırım rakamıyla 2019'da daha da büyümeye devam edeceğiz. Yurtdışındaki sermayenin gerek kredi kapama, gerek Türkiye'ye para gelmesiyle gerçekleştiğinden giriş olarak gerçekleşti. Güçlü bir girişle bu iyileşme noktasında güçlü bir sermaye akışı bekliyor. Tutanlar bekleyenler düşünsün. Şunu ifade ettim. Aralık, kasımdan, ocak aralıktan, şubat ocaktan daha iyi olacaktır. Dediğimizden çok daha iyi noktaya geldik. Mart nisan mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak. 
 
TÜRKİYE EKONOMİDE YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA BAŞLADI
 
* Tüm bu süreçler uyumlandırılarak dinamik süreç olarak yönetilmekte. Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. İzmir'de Gazi Mustafa Atatürk'ün sözlerini konuştuk. Yeni Türkiye, güçlü Türkiye, içeriden, dışarıdan sürece dahil olmak isteyenlere rağmen, gümbür gümbür, yeni dengelerin oluştuğu dönemde bu adımı atmak zorundayız. Tüm bu sürece olan inancını daha da artırarak. 
 
* Gezi dönemi gibi kim belli değil. Reel sektör, yatırımcı rasyonel dataya bakar. Faizdeki yurtdışı ve yurtiçi talebin artmasında da görüyoruz. Seçim üzerinden manipülasyon. Bütün bu rakamlara bakacağız. Bunlar reel rakamlar. Görüyorsunuz. Şubat ocaktan hakikatten çok daha iyi. Mart şubattan daha iyi, nisan da marttan daha iyi olacak. 

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

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