Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi var

Çok sayıda yerli ve yabancı iş insanlarının katıldığı yemekte Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisi ve Türkiye'deki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. Yatırım için Türkiye'nin önemli ülke olduğunu belirterek Davos toplantılarında çok sayıda doğrudan yatırımcıyla görüştüklerini ve Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu belirtti.