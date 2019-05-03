Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi

Albayrak, Twitter hesabından, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini içeren, infografikli paylaşımda bulundu.

TÜFE'de yaşanan pozitif gelişmelerin, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü gösterdiğine işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."