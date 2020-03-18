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Ekonomi

Bakan Albayrak: Piyasaların finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, '100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir' dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:04 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 22:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Ekonomik İstikra Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörü ve esnafı desteklemek için gerekli adımları devreye aldıklarını söyledi.

100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlattıklarını belirten "Albayrak, Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir." dedi.

Albayrak, "İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

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