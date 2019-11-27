Son dakika... Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak, 'Enflasyon 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4.9 olacak' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4.9 olacak. 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor" dedi.
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