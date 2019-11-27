Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4.9 olacak. 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor" dedi.