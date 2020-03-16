İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3416
  • EURO
    7,0663
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
Ekonomi

Bakan Albayrak'tan açıklama

Bakan Albayrak: Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır.

16 Mart 2020 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:33
ABONE OL

Parkurların 'Takımlı koşucusu'

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek
Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek

Koronavirüs tedavisiyle ilgili müthiş gelişme: İlki test edilecek

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık
Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.