Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracıyla rekor kırıldı.

Bakan Albayrak da konuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı;

TARİHİ BİR REKORA ULAŞTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık." dedi.