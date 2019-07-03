Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik.'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.'' dedi.
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