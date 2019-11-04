Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' mesajı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,55 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadelerini kullandı.