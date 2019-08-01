Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan 'faiz' mesajı: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı.' ifadesini kullandı.
- AA
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi.
Dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.
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