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Ekonomi

Bakan Albayrak: Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Bakan Albayrak, kamu bankalarının esnaf ve tarımsal kredilerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü, mobilyada ise KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

02.01.2020  11:26 - Güncelleme: 02.01.2020  11:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından satır başları:

"Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum."

"Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum."

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