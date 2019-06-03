Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının, 'yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu' belirtti.