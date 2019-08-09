Bakan Albayrak'tan 'Gıda Komitesi Toplantısı' açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri', Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.