Bakan Albayrak: Toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankamız iştirak etti. Kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak. Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.