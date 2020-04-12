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Ekonomi

Son dakika... Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşa müjde! Bakan Albayrak: Aylık bin 170 lira destek verilecek

Bakan Albayrak, '3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız.' dedi.

AA12 Nisan 2020 Pazar 14:52 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı video ile gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız.

Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı.

25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti

İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.

Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.

Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum.

Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır.

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