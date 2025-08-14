İSTANBUL 30°C / 24°C
  • Bakan Bayraktar'dan ''arz güvenliği'' vurgusu... ''Kararlılığımızı bir kez daha vurguladık''
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan ''arz güvenliği'' vurgusu... ''Kararlılığımızı bir kez daha vurguladık''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada 'KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Elektrik başta olmak üzere KKTC'nin enerji arz güvenliğine katkı yapmak için atılması gereken adımları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanındaki iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Botsvana Madenler ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo ile görüştü.

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanındaki işbirliğini daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Elektrik sektörü başta olmak üzere enerji arz güvenliğine katkı yapmak için atılması gereken adımları ele aldıklarını vurgulayan Bayraktar, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Elektrik başta olmak üzere KKTC'nin enerji arz güvenliğine katkı yapmak için atılması gereken adımları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanındaki iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguladık."

Öte yandan Bakan Bayraktar, Botsvana Madenler ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo ile bakanlıkta bir araya geldiklerini ifade ederek, "Özellikle madencilik, hidrokarbonlar ve elektrik altyapısı konusundaki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. İki dost ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında iş birliğinin somutlaştırılması konusunda fikir birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu.

