İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3679
  • EURO
    36,3545
  • ALTIN
    2845.36
  • BIST100
    9300.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bayraktar'dan nükleer enerjide 2050 hedefi: 20 bin megavat ile net sıfır emisyon
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerjide 2050 hedefi: 20 bin megavat ile net sıfır emisyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılına kadar nükleer enerji gücünü 20 bin megavata çıkarma hedefiyle, küresel net sıfır emisyon hedefine önemli bir katkı sağlayacağını açıkladı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar'dan nükleer enerjide 2050 hedefi: 20 bin megavat ile net sıfır emisyon
ABONE OL

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığını kaydetti.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülkenin "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye olarak biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Alparslan Bayraktar
  • türkiye nükleer enerji
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.