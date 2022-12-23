Bakan Bilgin, 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığı tablosunu paylaştı

Bilgin, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." mesajıyla 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığının yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre 2002'de 184 lira olan asgari ücret 126 dolara, 2003'te 225 lira olan asgari ücret 135 dolara, 2004'te 318 lira olan asgari ücret 218 dolara karşılık gelirken 2005'te 350 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 257, 2006 yılında 380 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 281, 2007 yılında 419 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı ise 295 dolar olarak kayıtlara geçti.

2008 yılında 503 lira olarak uygulanan asgari ücret 429 dolara, 2009 yılında 546 lira olan asgari ücret 344 dolara karşılık gelirken 2010 yılında asgari ücret 599 liraya, dolar karşılığı 404'e yükseldi.

2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden karşılığı tablosu şu şekilde oluştu:

- 2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427

- 2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386

- 2013 yılında asgari ücret 803 lira, dolar karşılığı 451

- 2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414

- 2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426

- 2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441

- 2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397

- 2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422

- 2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378

- 2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390

- 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383

- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316

- 2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329.

Bakan Bilgin tarafından paylaşılan tabloya göre, 2023 yılında ise 8 bin 506 lira olan asgari ücret miktarı 455 dolara tekabül ediyor.