CANLI Bakan Bilgin 24 TV'de soruları cevaplandırıyor: Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 24 TV'de soruları cevaplandırıyor.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı.

* Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

* 300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.

* Memur ve memur emeklisine %42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

* Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik.

* Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.

* En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak.

* Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. En düşük memur maaşı 7500 liranın üzerinde olacak.

* Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.

* Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.