CANLI Bakan Bilgin 24 TV'de soruları cevaplandırıyor: Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 24 TV'de soruları cevaplandırıyor.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
* Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı.
* Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.
* 300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.
* Memur ve memur emeklisine %42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.
* Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik.
* Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.
* En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak.
* Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. En düşük memur maaşı 7500 liranın üzerinde olacak.
* Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.
* Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.