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Ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '(Asgari ücret) Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.' dedi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da "Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

(Asgari ücret) Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim.

Emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı düzeltmemiz lazım. Bu konuda hangi sorunlar varsa biz adresiz.

Enflasyona rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam elde ettik. Enflasyonun tahribatını büyüme yoluyla aşacağız.

Bizde bunları sosyal devlet anlayışıyla, EYT ile çözeceğiz taşeronun kadroya alımıyla çözeceğiz.

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