Bakan Bilgin: Şimdiden 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri ortaya çıktı

Bilgin, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Bilgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve Ülkü Ocaklarını da ziyaret eden Bilgin, kent merkezinde esnaf ile bir araya geldi.

Ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Bilgin, burada yaptığı konuşmada, bugün ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların başında enflasyonun geldiğini söyledi.

Salgından sonra dünya genelinde ciddi bir enflasyonist dalganın ortaya çıktığını ifade eden Bilgin, "Türkiye'yi çok kolay mukayese ediyoruz ama kişi başına düşen milli gelir veya toplam ulusal gelir açısından baktığımız zaman, milli gelir açısından baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolar... Almanya 4 trilyon dolar, İngiltere 3 trilyon dolara yakın. Avrupa ülkelerinin hepsi birkaç trilyonluk ülkeler. Türkiye bir trilyon doların eşiğinde olan bir ülke." diye konuştu.

Bütün bu ekonomik realiteye rağmen Türkiye'nin salgın sürecinde büyük bir sağlık hizmetini ücretsiz sunduğunu dile getiren Bilgin, şunları söyledi:

"Bu dediğim ülkelerin hepsi zengin olmasına rağmen bu hizmetleri paralı verdiler. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlık hizmetinde kurduğu altyapı, donanım, insan kaynağı, insan gücü birleşerek büyük bir hizmet ağına dönüştü. Buradan başarıyla çıktık. Salgın sonrası büyümede de Türkiye yüzde 11 gibi tarihinde en hızlı büyüme dalgasını yaşadı. Arkası devam etti. Yani biz dünyanın ikinci en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Bu sene de çok şükür çok iyi başladık. İlk 6 ayda yılın yarısında yüzde 7 civarında bir büyümemiz var. Yani önümüzdeki yıl sonu itibariyle de bunun yüzde 6'yı geçeceğini ben düşünüyorum. Yüzde 6-6,5 inşallah o rakamları görürüz. Büyüme şunun için önemli? Bazıları şöyle diyorlar; 'Büyüdük de ne oldu?' Büyüdükte doktor sayımız, öğrenci sayımız, tıp fakültesi sayısı arttı. Şehir hastaneleri zincir gibi geliyor. Yollarımız yapıldı, sağlık hizmetimiz arttı. Sosyal güvenlik sistemi dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar bütün insanları kuşatacak şekilde hizmet verecek hale geldi. Büyüdük de ne oldu? İnsanların tükettiği refah seviyesi arttı. Otomobil aile başına düşen otomobil oranı hızla arttı. Türkiye kendi otomobilini üretecek hale geldi. Milli savunma endüstrisinde yüzde 20'lik oranımız yüzde 80'lere doğru çıktı. Barajlarımız arttı. Bizim büyümekten başka yolumuz yok."

- "Türkiye'ye enflasyona rağmen büyümesini sürdürüyor"

Dünyadaki krizin Türkiye'ye daha fazla yansıdığını anlatan Bilgin, bu krizin ekonomiye daha fazla baskı yaptığını bildirdi.

Bilgin, Türkiye'nin enerjide bütünüyle dışa bağımlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her yıl bizim ortalama 30-37 milyar dolarla 47 milyar dolar arasında bir enerji harcamamız var. Bu yıl 150 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah petrol fiyatları artmaz da doğal gaz fiyatları daha fazla artmaz da... Yani nereden bakarsanız bakın 50 milyar dolardan fazla bir Türk ekonomisi dışarıya dolar bazında ödeme yapacak. Nereden yapacak bunu? Bunun iki kaynağı var. Birisi ihracat, birisi turizm. Bunları başardığımız için, yapabildiğimiz için dışarıda 'Türkiye battı batacak' diyenler var. İçeride de böyle diyenler hainler var ama onlar hep hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Türkiye'ye enflasyona rağmen büyümesini sürdürüyor. Bu yıl 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri şimdiden ortaya çıktı. Soruyorlar bunun kaynağı nedir? Bunun kaynağı Türkiye'nin ticareti, Türkiye'nin üretim gücü Türkiye'nin canlı ticareti, Türkiye'ye gelen insanların sayısının artması."

Bilgin, Türkiye'nin ekonomide büyüme yoluyla sorunları çözeceğine dikkati çekerek, "Çünkü her malın fiyatını belirleyen temel faktör nedir? Ona yönelen taleptir. Dolar da bir maldır. Para da teknik olarak bir maldır. Dolara talebiniz artarsa onun fiyatı artar. Dolayısıyla ekonomimizin daha fazla dolar üretmesi lazım. Yani dolara olan talebi karşılayacak düzeyde üretmemiz lazım. Bizim Türk ekonomisinin dolar ya da döviz üretecek kaynakları bellidir. Dolayısıyla şu anda bile enerji hariç Türk ekonomisi cari fazla verecek potansiyele sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin üretim gücünün arttığını anımsatan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onu biz emekçilerimizle, kamu çalışanlarıyla, işçilerimizle emeklilerimizle paylaşıyoruz. Sosyal refahın paydaşlarıyla paylaşıyoruz. Orada da araçlarımız belli. İşte asgari ücret düzenlemeleri, ücret politikaları, toplu sözleşme mekanizması vesaire ve yaptığımız düzenlemeler. Bütün bunlar bizi nereye hazırlıyor? Bizi Türkiye'nin dışarıdaki tehditlerine karşı hazırlıyor. Güçlü bir Türkiye'ye hazırlıyor. Bizi önümüzde 2023 seçimlerinden başarıyla çıkacak büyük Türkiye idealine sahip çıkmaya hazırlıyor. Bütün bunlar bizi bölgemizde terör örgütleri üzerinden esir almak isteyenlere karşı meydan okumaya götürüyor. Türkiye Avrupa'yı açlıktan kurtaran bir ülke. Tahıl koridorunu sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik faaliyetlerle birlikte açtı. Tahılın yüzde 53'ü Avrupa ülkelerine gitti. Açlıktan kurtuldular. Türkiye'ye teşekkür etmeleri lazım. Bugün de uluslararası sistemin en önemli meselesi bu savaşın bitmesi, barışın gelmesidir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesi. Orada da bütün ümitler Türkiye'dedir. Türkiye dünyanın bütün yoksul ülkelerinin ümididir."