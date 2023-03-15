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Ekonomi

Bakan Bilgin: ''Staj mağdurları'' kavramı doğru değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler dosyasının hafta içerisinde Meclis gündemine alınacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi. Öte yandan EYT'ye ilişkin konuşan Bakan Bilgin, 'Staj mağdurları' kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizdi.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Bakan Bilgin: ''Staj mağdurları'' kavramı doğru değil
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini belirtti. Emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) sonra geçici işçiler konusuna el atacaklarını söylediğini hatırlatan Bilgin, "Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya önümüzde. Ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclisin vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor" ifadelerine yer verdi.

"STAJ BİR EĞİTİMDİR"

"Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, "Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın" değerlendirmesinde bulundu.

  • Vedat Bilgin
  • Staj mağdurları

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