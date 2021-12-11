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Ekonomi

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

#Sondakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.

11 Aralık 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:00
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.

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