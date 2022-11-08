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Ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.” dedi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 12:05 - Güncelleme:
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Bilgin, "Görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, "Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek" sorusuna ise söyle cevap verdi:

"Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız."

Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" diye cevap verdi.

  • Vedat Bilgin
  • sözleşmeli personel
  • kadro

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