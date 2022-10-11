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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' tahminlerine tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artış oranıyla ilgili, 'Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz' dedi.

DHA11 Ekim 2022 Salı 12:07 - Güncelleme:
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' tahminlerine tepki
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Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. 'Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak', kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp '20 bin olacak' diyeyim. Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, 'gelir vergisi' tartışmalarıyla ilgili soruya da "Gelir vergisiyle ilgili maliye bakanımız ile görüştük, o konuda çalışıyoruz" cevabını verdi.

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