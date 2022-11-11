EYT'de dikkat çeken prim ve gün şartı! Bakan Bilgin açıkladı

Ayrıca EYT düzenlemesine ilişkin Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

- EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz.

- EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler.

- Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil.

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