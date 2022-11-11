İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2022 Cuma / 17 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5216
  • EURO
    19,2031
  • ALTIN
    1050.87
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT'de dikkat çeken prim ve gün şartı! Bakan Bilgin açıkladı
Ekonomi

EYT'de dikkat çeken prim ve gün şartı! Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim ve gün şartını değiştirmiyoruz.' dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 20:20 - Güncelleme:
EYT'de dikkat çeken prim ve gün şartı! Bakan Bilgin açıkladı
ABONE OL

Ayrıca EYT düzenlemesine ilişkin Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

- EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz.

- EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler.

- Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil.

Ayrıntılar geliyor...

  • bakan bilgin
  • prim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.