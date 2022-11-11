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Ekonomi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'deki son gelişmeleri anlattı: Kıdem tazminatları için TİSK'le görüştüm, Oda temsilcileriyle de görüşeceğiz. Emeklilik şartlarının yerine getirilmesine ilişkin kategoriler oluşturuldu. Aynı anda yüzbinlerce kişi emekli olacak. Takvimi Meclis belirler.

Akşam Gazetesi11 Kasım 2022 Cuma 08:55 - Güncelleme:
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'deki son gelişmeleri AKŞAM'a anlattı.

Bakan Bilgin, "Kıdem tazminatları için TİSK'le görüştüm, Oda temsilcileriyle de görüşeceğiz. Emeklilik şartlarının yerine getirilmesine ilişkin kategoriler oluşturuldu. Aynı anda yüzbinlerce kişi emekli olacak. Takvimi Meclis belirler." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bakan Bilgin, sosyal taraflarla görüşmelerin ardından teklifin aralık ayının ilk haftasında TBMM'ye sunulacağını ifade etti.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayan Bakan Bilgin özetle şunları söyledi:

MECLİS YOLUNDA: EYT ile ilgili teknik çalışmayı tamamladık. Konuyu sosyal taraflarıyla da görüştükten ve taleplerini aldıktan sonra nihai şeklini vereceğiz. Muhtemelen aralık ayının ilk haftasında Meclis'e sunacağız.

KIDEM TAZMİNATI MASADA: Önceki gün TİSK ile görüştüm. Oda temsilcileriyle de görüşeceğim. Çünkü teklif yasalaştığı anda yüz binlerce kişi aynı anda emekli olacak. Bu işçilerin kıdem tazminatları var. Kıdem tazminatlarını işveren ödüyor. Bu konuda onların taleplerini alacağım.

KATEGORİLER OLUŞTURULDU: EYT'de emeklilik şartlarının yerine getirilmesine ilişkin kategoriler oluşturuldu. Teklifimizi aralık ayının ilk haftasında TBMM'ye sunacağız. Bu konudaki takvimi Meclis belirler.

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