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Ekonomi

Bakan Bilgin'den sözleşmeli personel ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzere olduklarını, bunun ardından kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili çalışmayı tamamlayacaklarını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ise aralık ayında gündeme geleceğini söyledi.

AA6 Eylül 2022 Salı 13:02 - Güncelleme:
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Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konularının bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız." bilgisini verdi.

EYT konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir." dedi.

  • Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
  • sözleşmeli personel

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