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Ekonomi

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 'Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak' dedi.

25 Ekim 2022 Salı 09:17 - Güncelleme:
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin açıkladı
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'Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor' sorusu Bakan Bilgin'in açıklamasıyla cevap buldu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada kapsamda sadece 4B'lilerin yer alacağını açıkladı.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız. Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemelerde peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.

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