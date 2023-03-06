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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 'zorunlu emeklilik' ve 'geçici işçi' açıklaması

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz. Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız.' dedi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Bakan Bilgin'den 'zorunlu emeklilik' ve 'geçici işçi' açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

"MECLİSE SEVK EDECEĞİZ"

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

"EŞİT BİR DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.

  • Vedat Bilgin
  • geçici işçiler
  • zorunlu emeklilik

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