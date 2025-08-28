Bakan Bolat: 390 milyar dolar hedefini bu sene gerçekleştireceğiz

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığınca, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına katılmak üzere geldiği Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda üyelerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bolat, gittikleri her yerde borsa, sanayi odaları iş dünyası ve ihracatçılarla bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli gelişmeler olduğunu belirten Bolat, "22 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi ve ekonomik istikrar, ekonomik atılımlar gelişmelerle dolu dolu bir dönemi geçiriyoruz. Türkiye ekonomisinin 17. sıraya cari fiyatlar ve döviz kurları üzerinden yükselmesi, satın alma gücü paritesine göre dünyada 17. sıraya yükselmesi çok büyük bir başarı. 1,4 trilyon dolar söylendiği gibi yıl sonunda inşallah 1,4 trilyon doları da milli gelir olarak hep birlikte aşacağız." diye konuştu.

"22 YILDA REEL OLARAK ORTALAMA YÜZDE 5,4 BÜYÜDÜK"

Bolat, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, şöyle devam etti:

"2008-2009 dünya ekonomik krizi, 2010-2014 Avrupa'nın borç ve ekonomik durgunluk krizi, 2020-2021 Kovid-19 salgını ve bunun ekonomileri durdurması, salgından çıkarken tedarik zincirlerinin kopması, talebin de aşırı şişmesi nedeniyle yaşanan bütün dünyadaki hiperenflasyon dönemi ve üstüne kuzey komşularımızın mini bir dünya savaşına tutuşması, ardından yaşanan 6 Şubat depremleri gerçekten çok sarsıcıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği hükümetlerimizde hiçbir malın yokluğu görülmedi, hiçbir malın arz sorunu olmadı. Bu 22 yılın en az 17-18 yılında tek haneli ya da yüzde 12-13'lerde makul enflasyon sürecinin olduğu istikrarlı süreçleri yaşadık. Bunun sonucunda 22 yılda reel olarak ortalama yüzde 5,4 büyüdük."

TÜİK'in milli gelir rakamlarını yakın zamanda açıklayacağını ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Bir iki gün sonra TÜİK milli gelir rakamlarımızı açıklayacak. Aşağı yukarı 10 gün sonra da orta vadeli 3 yıllık program da halkımızla paylaşılacak. Bu çalışmaları yaparken ülkemizin kaynakları, ihtiyaçları, halkımızın beklentileri, alım gücünün yükseltilmesi hedeflendi. Tarımımızın, sanayinin, hizmetler sektörümüzün, ihracatımızın ve hizmetler ihracatının artırılması noktasında çok büyük mesafeler alındı. Günlük ve kısa vadede yaşadığımız sorunlar bizleri bazen yeise kaptırabilir ama inanın orta ve büyük vadeli resimden baktığımızda Türkiye 22 yılda siyasi, ekonomik istikrar, ekonomik reformlar ve atılımlar sayesinde çok büyük mesafeler sağladı."

Bolat, Erzurum'daki gelişmeleri de yakından gördüğünü, 2004 yılında TÜSİAD şubesini açtıkları Erzurum ile bugünkü Erzurum arasında 40-50 katı olumlu yönde fark olduğunu dile getirdi.

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİMİZ 3 BİN 608 DOLARDAN ŞU ANDA BİRİNCİ ÇEYREK SONUNDA 16 BİN DOLARA YAKLAŞTI"

Anadolu'nun her tarafında büyük atılımlar olduğunu söyleyen Bolat, "180 OSB'den 380'e çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1,4 trilyon doları aşacak bir şekilde ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan şu anda birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı. İkinci çeyrek rakamları açıklandığında 16 bin doların üzerini göreceğiz. Dünyada bu kadar ekonomik, siyasal krizler, savaşlar, afetler olduğu bir ortamda Türkiye'de çok iyi yönetildi. Halkımız sağlık, eğitim, enerji alanında çok iyi yönetildi. Elektrik krizi var mı? Dünyada günde 3-5 saat elektrikle hayatlarını sürdürmeye çalışan ülkeler var. Ticaret Bakanı olarak birçok ülkeye gittiğimiz için aramızda lehimize oluşan farkları görebiliyoruz. Dışarıdan bunlar çok daha iyi görülüyor. Güçlü Türkiye ekonomisi, güçlü Türkiye, ürünleri kaliteli, teknolojisi yüksek Türkiye, güçlü lideri olan Türkiye. Dünyada barış konusunda arabuluculuğu olan, sözü dinlenen, bölgesel lider, küresel oyuncu olan Türkiye olarak görülüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi alanında da birçok atılım yaptıklarını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayide büyük atılımlar yaptık. Milli gelir 1,4 trilyon dolara yükseliyorsa bunun yaklaşık yüzde 22-23 sanayi ürünü. Yaklaşık 350-375 milyar dolar sanayi üretiminden bahsediyoruz. Erzurum tarım ve hayvancılık başkenti olan illerden birisi. 24 milyardan 74,5 milyar dolara çıktı. Bazen yazıyorlar 'ekonomi krizde, ülke battı, tarım bitti.' Tarım bittiyse 75 milyar dolar üç katına çıkmış üretimi kim yapıyor? Çiftçilerimiz yapıyor. Ülke krizdeyse bu kadar üretimi, sanayiyi kim yapıyor? Krizde olan bir ülkenin ihracatı olur mu? İhracatımız mal olarak 270 milyar dolar sınırına geldi. Hizmet ihracatı olarak 118-120 milyar dolara yaklaştık. Topladığımızda 390 milyar dolar hedefini bu sene gerçekleştireceğiz. 390 milyar dolar ihracat demek 1,4 trilyon dolar milli gelirin yüzde 25'inden fazla, yüzde 30'lara yakın bir ihracat demek. Sıkıntılarımız, yaşadığımız depremler, salgınlar, etrafımızdaki savaşlar çok büyük hadiseler var. Ekonomisi zayıf, dayanıksız ülkeleri yerle yeksan eden olaylar bunlar. Biz vatandaşımızın hayatının kötüleşmesine müsaade etmedik. İstikrar ve yükseliş için çaba sarf ediyoruz."