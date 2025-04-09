Bakan Bolat: ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtik

Bolat, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 13 Nisan tarihinde Japonya'nın Osaka şehrinde başlayacak EXPO 2025 etkinliği ve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin 6 ay süreceğini ve 25 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade eden Bolat, "Dünyanın en büyük ticaret, tanıtım ve turizm buluşmasına biz de Türkiye olarak iştirak edeceğiz." dedi.

Bolat, "Dünyanın bu en büyük tanıtım ticaret ve turizm buluşmasında ülkemizin yerini alması ve dünyanın önemli bir ekonomik ve ticaret gücü olarak varlığımızı ortaya koymamızın önemli olduğu kanaatine varıldı." ifadelerini kullandı.

EXPO 2025 Osaka programı için destekte bulunan tüm sponsorlara teşekkürlerini ileten Bolat, "Türkiye'nin ekonomik büyüme mimarisini dışa açık büyüme modeli üzerine inşa ettik. Her ne pahasına olursa olsun mal ve hizmet ihracatını artırarak yatırım, üretim, istihdam ve döviz kazanma hedefleri yolunda hızlı bir koşu içindeyiz." açıklamasını yaptı.

Bolat, "Dünya ticaret savaşlarının en yoğun bir şekilde artık yapıldığı, hızlandığı ve neredeyse kontrolün de ciddi manada kaybedildiği bir süreçte biz yine ihracata dayalı büyüme modeliyle yola devam edeceğiz. Buradan hiçbir taviz vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD PAZARINDA DAHA BÜYÜK HEDEFLER PEŞİNDE KOŞUYORUZ"

Türkiye ekonomisinin 18 çeyrektir, yani 4,5 yıldır, art arda büyüme trendini devam ettirdiğini aktaran Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu ve satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda olduğunun altını çizdi.

Bolat, ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koştuklarını ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi için çok yönlü politikaların hazırlandığını ve uygulandığını dile getirerek, "Afrika ile yakınlaşma stratejisi, yeniden Asya stratejisi, uzak ülkeler stratejisi ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejimiz var. Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'ni, sorunlarını çözüp, Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne genişletme hedefimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın iki katından fazla arttığını ifade eden Bolat, "Malum dünya ticaretinde olan biteni birlikte yaşıyoruz. Ortalık toz duman içinde ve bu toz duman içinde biz de hedefe doğru ilerlemek için canla başla mücadele ediyoruz." dedi.

- "MİLLİ GELİRİN İÇİNDE MAL VE HİZMETLER İHRACATININ PAYI NEREDEYSE ÜÇTE BİRE YAKLAŞTI"

Ömer Bolat, milli gelirin içinde mal ve hizmetler ihracatının payının neredeyse üçte bire yaklaştığını kaydederek, "O yüzden biz mal ve hizmet ihracatı yapamazsak milli gelirimizin üçte biri ortadan kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dış ekonomik ilişkilerde doğrudan yabancı yatırımların önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Bolat şunları aktardı:

"Bu noktada da iyi gidiyoruz. Çin kadar yabancı doğrudan yatırım çekemedik ama 1950'den 2002'ye kadar ülkemize 52 yılda gelen yabancı doğrudan yatırım 14 milyar dolar iken 2002-2024 arasında gelen yabancı doğrudan yatırım 276 milyar dolar. Yani neredeyse 20 katı son 22 yılda yabancı doğrudan yatırım çektik. 2002'ye kadar toplamda 5 bin yabancı şirket Türkiye'de vardı."

- "ÜLKEMİZİN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASINI MODERN TASARIM ANLAYIŞIYLA HARMANLADIĞIMIZ PAVYONUMUZ VAR"

Bakan Bolat, şu anda 86 bin 500 yabancı doğrudan yatırımcının Türkiye'de iş yapmakta olduğunu kaydederek, dış ekonomik ilişkilere dayalı Türkiye ekonomisini geliştirme çabası içinde olduklarını dile getirdi.

EXPO 2025 Osaka'nın "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" ana temasıyla gerçekleştirileceğini belirten Bolat, "Expo'lar Türkiye'mizin dünya ekonomisinde ekonomi, ticaret, hizmetler ve teknoloji alanında kaydettiği başarıları sergilemek anlamında da çok önemli bir fonksiyon görmektedirler." dedi.

Bolat, Türkiye'nin bütün hazırlıkları tamamladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız sürekli orada kontrollerini yaptılar ve biz 13 Nisan günü başlayacak açılışa bütün organizasyonumuzla ve standımızla yer almaya hazır durumdayız. 6 ay sürecek bu organizasyon 13 Ekim'e kadar ve bizim toplamda 900 metrekarelik büyük bir Türkiye pavyonumuz var. Ülkemizin zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanladığımız bir pavyonumuz orada bulunmakta. Herkesin iftihar edeceği bir Türkiye tanıtım standımız var. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türkiye Milli Günü olarak Osaka'da, Japonya'da kutlayacağız."

- "ABD PAZARINDA YENİ FIRSATLAR YARATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Ömer Bolat, ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında Türkiye tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ortada ciddi bir belirsizliğin olduğuna işaret eden Bolat, "Ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Bolat, Türkiye'nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayarak, "ABD'nin getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi göreceli olarak daha avantajlı bir konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz." yorumunu yaptı.