Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Hedef Pazar ABD Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bolat, Türkiye ABD ilişkilerinde, son 5 yılda ciddi bir ticaret artışı olduğunu belirterek, "Özellikle Türkiye'den ihracat noktasında yüzde 46'lık bir artış gerçekleşti. Bunun en önemli sebebi, kovid ile başlayan süreçte uzak doğudan tedariklerin durduğu noktada; Türkiye'nin sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle çok önemli bir tedarik ve üretim ve ticaret merkezi olduğunu kanıtlaması. Bunun için gerek ABD'den gerekse Avrupa ülkelerinden çok yoğun siparişler gelmişti. Bu dönemde içeride ciddi manada arz, tedarik sorunları da ortaya çıkmıştı ki enflasyonla ilgili ilk yükselişlerin başladığı dönemde bunun Türkiye'mize, ürünlerimize gelen ani sipariş taleplerinde önemli bir katkısı olmuştu. İhracatımıza çok önemli bir ivme katmıştı. Aşağı yukarı 2020'de 168 milyar dolara gerileyen ihracatımız, iki yılda mal ihracatında 225 milyar dolara yükselmişti. Aynı şekilde hizmetler ihracatımızda da 59 milyar dolara bir geri çekilme olmuştu ve 3 yıl içinde 106 milyar dolar hizmet ihracatına geçen yıl itibariyle ulaşmıştık" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZDE ILIMLI BÜYÜME GÖRÜYORUZ'

Dünya ekonomisinin karışık bir seyir izlediğini vurgulayan Bolat, "ABD tarafında büyüme oranı nispeten iyi gidiyor. ABD'nin özellikle ortalama büyüme oranı 2000'li yıllarda 100 milyar dolar; yüzde 3.2 olarak belirlenip, yüzde 2.2 olarak gerçekleşirken, geçen yıl ABD ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü. 2024'te de yüzde 2.8 büyüme yıl sonu itibariyle beklenmektedir. Bu sonuçlar Avrupa Birliği ekonomileriyle mukayese edildiğinde, oldukça iyi sayılabilen rakamlardır. Çünkü ABD büyüme ortalaması yüzde 0.6 olarak geçen yıl gerçekleşmiştir. Bu yıl da aynı şekilde büyüme tahminleri 0.6 ve 0.7 nispetindedir. Bizim açımızdan gerek dış yatırımlar gerek ihracat gerek turizm gerekse havacılık taşımacılığı açısından ABD ile ekonomik ilişkilerimizin çok büyük önemi bulunmaktadır. Bizim Türkiye'nin performansına baktığımızda, pandemiyle başlayan dönemde dahi Türkiye ekonomisi büyüme başarısı gösterdi. 2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 11.4, 2022'de yüzde 5.5, 2023'te yüzde 5.1. Geçen yıl OECD ülkeleri arasında birinci sıradaydık, Avrupa'da da ikinci sıradaydık. Bu şekilde gelen sonuçla milli gelirimiz geçen yıl 1 trilyon 130 milyar dolara yükselmişti. Kişi başına milli gelirimiz de 13 bin 243 dolara yükseldi. Bu yılda ekonomimizde ılımlı büyümeyi memnuniyetle görüyoruz. İlk 9 aylık verilere göre ortalama 9 aylık büyüme oranımız yüzde 3.2 olarak gerçekleşti. Ve 1 trilyon 260 milyar dolarlık milli gelir rakamına yükseldik" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYA BİZİM İÇİN HEDEF PAZARLAR KONUMUNDA'

Bolat, ABD'nin Türkiye için çok önemli bir müttefik ülke ve çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu işaret ederek, "Bizim mal ve hizmet ticareti olarak 2023 yılında 40 milyar dolarlık bir ticaretimiz bulunmaktadır. İhracatta 2023'te yaklaşık 15 milyar dolar ve toplam ihracatımızdaki payı yüzde 5.8. Almanya'dan sonra en fazla mal ihracatı yaptığımız ikinci ülkedir. İthalatta da 15,8 milyar dolar. Burada da ilk 5 arasında yer almaktadır. Burada dikkat ettiysek sevindirici olan aşağı yukarı dengeli bir ticaretimiz vardır. Tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Hem ABD hem Avrupa Birliği'nde mal ve hizmetler ihracat dengemiz son derece sağlıklı, istikrarlı gözüküyor. Bu noktada bu yıl ilk 11 ay itibariyle yüzde 9,4 mal ihracatımızda ABD'ye artış sağladık ve 14,8 milyar dolara yükseldik. Muhtemelen 16 milyar doların üzerinde bir mal ihracatımız olacak. Ve ABD ikinci sırayı Türkiye'nin ihracat ortağı olarak koruyacak. Biz tabii Ticaret Bakanlığı olarak bütün dünyayla ilgileniyoruz. Bütün dünya bizim için hedef pazarlar konumundadır. Uzak ülkeler stratejisi uyguluyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ihracatı geliştirme stratejisi uyguluyoruz. Afrika özel önem verdiğimiz çok büyük bir kıta. Asya ülkeleri de dış ticaret açığımızın en büyük kalemini oluşturan bu ülkelere yönelik olarak da ihracatı arttırmak için önemli programlar icra ediyoruz. Bu noktada uzak ülkeler stratejisinde hedefimiz 2028'e kadar 50 milyar dolarlık bir ihracata yükselmek. ABD bizim hem uzak ülkeler stratejimizde hem hedef ülkeler stratejimizde en önemli ülkelerin başında geliyor" dedi.