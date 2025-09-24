İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4579
  • EURO
    48,7112
  • ALTIN
    4978.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat: Bayrağımızı küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz
Ekonomi

Bakan Bolat: Bayrağımızı küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Rabbimizin bizlere emaneti olan bu aziz millete hizmet yolunda, iş dünyamızı desteklemeyi, ülkemizin bayrağını küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Bayrağımızı küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz
ABONE OL

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edilen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Türkiye'nin ticaret potansiyelini ve ABD ile mevcut ve muhtemel işbirliği imkanlarını ele alan bir sunum gerçekleştirdiğini bildirdi.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşma yaptığını aktaran Bolat, Türkiye'nin iş yatırım ortamını, sahip olduğu güçlü avantajları ve stratejik sektörleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bolat, yatırımcılara sundukları fırsatların sadece ekonomik kar değil, aynı zamanda adaletli, istikrarlı ve insan odaklı bir büyüme anlayışını da yansıttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, istikrarı, üretim gücü, ihracat kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve güçlü altyapısı ile küresel ölçekte yatırımcıların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki, bu konferans, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine, iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların doğmasına ve milletimizin üretim azmini daha ileriye taşıyacak kalıcı adımların atılmasına vesile olacaktır. Rabbimizin bizlere emaneti olan bu aziz millete hizmet yolunda, iş dünyamızı desteklemeyi, ülkemizin bayrağını küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.