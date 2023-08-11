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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: Cari işlem 20 ay sonra fazla verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cari işlemin 20 ay sonra fazla verdiğini bildirdi.

11 Ağustos 2023 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Bakan Bolat duyurdu: Cari işlem 20 ay sonra fazla verdi
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolarla 20 ay sonra fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı da haziranda 674 milyon dolarla Ekim 2021'den bu yana ilk defa fazla verdi.

BAKAN BOLAT: REFAH ARTIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAKTIR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu gelişmeyi değerlendirdi.

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanmıştır. Bir önceki yılın Haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl Haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiştir. Böylelikle Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verilmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,6 milyar dolar fazla vermiştir.

Haziran ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının %42,5 azalarak 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Hizmet ihracatımız %11,9 artışla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler %18,5 oranında artarak 4,8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir.

Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ekonomimizdeki önemli bir yapısal dönüşüm alanı olarak cari işlemler hesabındaki kalıcı iyileşme, makro-finansal istikrarı kuvvetlendirerek inovasyon odaklı yatırım ve üretim, ihracat, istihdam önceliklerimiz kapsamında sürdürülebilir refah artışı için önemli bir kazanım olacaktır.

  • Ömer Bolat
  • Ticaret Bakanı
  • cari işlem

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