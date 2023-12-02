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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu! İhracatta kasım rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar olduğunu söyleyerek, 'Tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk.' dedi.

2 Aralık 2023 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Bakan Bolat duyurdu! İhracatta kasım rekoru
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları kaydetti;

Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı. Bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları görmeyi Allah nasip eder inşallah.

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