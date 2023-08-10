Bakan Bolat ihracattaki hedefleri tek tek açıkladı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada, yoğun geçen seçim sürecinin ardından oluşan hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalara ara vermeden başladığını söyledi. Kabine üyelerinin başta deprem bölgesindeki iller olmak üzere sahaya inerek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Bakan Bolat, "Ben de geçtiğimiz hafta, hem deprem sonrası toparlanma çalışmalarını yerinde incelemek, hem de iş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmek için Kahramanmaraş ve Hatay'a ziyaretler gerçekleştirdim. Bugün de 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Mersin'de STK temsilcileri ve gençlere bir araya geleceğiz. İnşallah Mersin'i daha ileriye nasıl taşıyacağımıza dair çok verimli istişareler gerçekleştireceğiz. Bugün ayrıca, Mersin Gümrük Başmüdürlüğü, liman sahası ve Mersin Serbest Bölgesini ziyaret ederek taşra teşkilatımızla bir araya geleceğiz. Bizim Mersin'deki elimiz kolumuz olan teşkilatımızla, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için plan ve projelerini konuşacağız" diye konuştu.

"MERSİN'İN ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILARI VAR"

Mersin'in hem limanı hem de serbest bölgesi ile ekonomik anlamda ülke ekonomisine önemli katkıları olan bir il olduğunu vurgulayan Bolat, "Sadece Mersin Serbest Bölgesinde, 97'si yabancı olmak üzere toplam 385 firmada 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bin 492 kilometre uzunluğunda kara yolu, 136 kilometre uzunluğunda demir yolu hattına sahip olan Mersin, ticaret ve lojistikteki önemiyle de ön plana çıkmaktadır. Nitekim, yapımı tamamlanan Yenice Lojistik Merkezi ile lojistik sektörüne 896 bin ton taşıma kapasitesi sağlanmış olup, ülkemize 416 bin metrekare lojistik alan kazandırılmıştır. 2022 yılında Mersin'den yapılan 6,2 milyar dolarlık ihracat, ilimizin lojistik altyapısının sağlamlığının yanı sıra üretim, istihdam ve ticaret merkezi olma özelliğini de göstermektedir. Temennimiz hem istihdamın hem de ihracatın, ilimizde ve tüm ülkemizde artmasıdır. Bununla birlikte, bakanlık olarak yasal ticaretin ve ihracatın artması için her türlü desteği sağlarken, yasa dışı ticaretin önüne geçmek için de çalışmalarımızı karalılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2022 yılının başından bu yana toplam 879 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Mersin'in ayrıca, Türkiye için önemli bir gider kalemi olan enerjide, dışa bağımlılığın azaltılabilmesi amacıyla stratejik bir önemi olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Bolat, "Nisan ayında, enerji üretimi öncesi son aşama olan nükleer tesis hüviyetini kazanan santralimiz, önümüzdeki dönemde hem ülkemizin nükleer enerji bilgi ve teknolojilerindeki deneyiminin artmasında hem de dışa bağımlılığımızın azaltılmasında kilit bir rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.

"İHRACATIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinde, ülkenin refahı ve kalkınması için önceki hükümetlerce ortaya konulan çalışmaların yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla süreceğini söyleyen Bolat, "Küresel ölçekteki tüm sıkıntılara ve krizlere rağmen, ülkemizin ortaya koyduğu ekonomik performans, vatandaşlarımızın güveni ve özel sektörümüz ile sağladığımız güç birliği karşısında aşılamayacak hiçbir engel olmadığını kanıtlamıştır. Nitekim, ülkemiz 2003-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek küresel anlamda güçlü bir performans sergilemiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ekonomimiz, şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüyerek sağlam temeller üzerinde durduğunu kanıtlamıştır.

2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2022 yılı sonunda 7 kat artarak 254,2 milyar dolar seviyesine çıkmış ve Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır. Benzer şekilde, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, son 20 yılda 6 kattan fazla artarak 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımızdaki bu artış trendi 2023 yılında da devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Temmuz ayı ihracatımız tüm zamanların temmuz ayı rekorunu kırarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatımız 143,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YEPYENİ HEDEFLER İLE GİRİYORUZ"

Hükümet olarak hep çıtayı daha yükseğe taşımak ve vatandaşlara daha fazlasını sunabilmek için çalışmalara gayretle devam ettiklerini kaydeden Bolat, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak, 'Türkiye Yüzyılı'na yepyeni hedefler ile giriyoruz. Halihazırda çalışmalarına başladığımız '2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu'muz ile mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatında ülkemizin payını yüzde 1,2'ye, KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 40'a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 50'ye ve genel ihracatımız içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Hükümetimizin çizdiği vizyon ve özel sektörümüzün gayretiyle bu hedeflere ulaşacağımızdan hiç şüphem bulunmamaktadır. Nitekim bu hafta içinde kabinemizin ekonomiden sorumlu tüm bakanları, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, bakanlığımız ev sahipliğinde, iş dünyamızın çatı kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bu çalışma ile hükümetimizin ekonomi politikalarına dair çalışmaları hakkında iş dünyamıza bilgi verilmiş, iş dünyamızın beklentileri ve önerileri ele alınmış ve devlet ile özel sektör birlikte atılabilecek adımlar üzerinde durulmuştur. Karşılaşılan zorlukların dayanışma ve iş birliği ruhu ile aşılabileceğini çok iyi bilen bu milletin bir ferdi olarak, ekonomik anlamda da tüm zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyorum."

BAKANLIKÇA MERSİN'E VERİLEN DESTEKLER

Bakanlık olarak Mersin'deki esnafın, ihracatçının ve tüm iş dünyasının yanında oldukları ve olmaya da devam edeceklerini belirten Bakan Bolat, "Malumunuz, korona virüs salgınından zarar gören esnafımızı ve ticaret erbabımızı mali açıdan rahatlatmak üzere devletimizce çeşitli destekler hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, salgın nedeniyle işleri zarar gören Mersin'deki 55 binin üzerindeki esnaf ve sanatkâr ile gerçek kişi tacirlere de bakanlığımızca gelir kaybı ve kira destekleri sağlanmıştır. Yine bu kesime, ekonomik faaliyet kodları itibariyle iki grup halinde 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlı destekler verilmiştir. Türkiye genelinde gelir kaybı desteği ve kira desteği kapsamında 4,6 milyar TL'yi aşan tutarda destek sağlanmış olup, bu tutarın yaklaşık 110,4 milyon TL'lik bölümü Mersin'deki ticaret erbabımız için kullanılmıştır. 3 bin TL ve 5 bin TL tutarlı destekler kapsamında Bakanlığımızca Türkiye genelinde verilen destek tutarı toplamı ise 4,3 milyar TL'yi aşmış olup, bu tutarın yaklaşık 101,2 milyon TL'lik kısmı ise yine Mersin için kullanılmıştır. Ayrıca, Mersin'de Temmuz ayı sonu itibariyle 20 bin 179 esnaf ve sanatkârın, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde yaklaşık 4 milyar 804 milyon TL tutarında kredi bakiyesi bulunmaktadır. 1 Ocak-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde esnaf ve sanatkârlara kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar 865 milyon TL tutarında faiz indirimli (yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır. Öte yandan, Mersin'e Bakanlığımızca verilmiş ihracata yönelik devlet yardımları, 2022 yılında 38,5 milyon TL olmuştur. Bu tutar, 2023 yılında ise yaklaşık 57 milyon TL olmuştur. Bunların yanında, hizmet ihracatının gelişmesine yönelik olarak da sağlık ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Mersinli yararlanıcılara 4,8 milyon TL destek sağlanmıştır. Öte yandan, 2022 yılında Mersin'e Eximbank destekleri çerçevesinde 202 milyon doları kredi,158,1 milyon doları sigorta olmak üzere toplamda 360,2 milyon dolar destek sağlanmıştır" diye konuştu.

Bakan Bolat, Mersin'de gerçekleştireceği temaslar kapsamında, iş dünyasının, gençlerin ve tüm Mersinlilerin görüşlerini dinleyeceğini, bakanlık olarak yapabileceklerini not ederek, ivedilikle gerekli adımları atacaklarını, ayrıca gerekli konularda da kabinemizin diğer bakanlarına ilgili hususları ileteceklerini sözlerine ekledi.