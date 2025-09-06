Bakan Bolat: İmalat sanayi ihracatı içindeki payı 42,5'e yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yüksek Teknolojili Üretim ve İhracatın Türkiye Ekonomisine etkisi üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2025 yılı ocak-ağustos döneminde yüzde 42,5'e yükseldiğini kaydeden Bolat, "Yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında, orta-yüksek teknoloji ihracatımız ise yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 40,1 iken 2025 yılında yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

"İMALAT SANAYİ 2022'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN BU YANA EN YÜKSEK ARTIŞI KAYDEDEREK YÜZDE 7,0 BÜYÜDÜ"

Bolat imalat sanayideki büyümeye ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "2025 yılı ikinci çeyreğinde imalat sanayi, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek yüzde 7,0 büyümüş ve GSYH büyümesine 1,1 puan katkı sağlamıştır. İmalat sanayindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenme bulunmaktadır. Nitekim Nisan-Haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda Temmuz ayında yüzde 71,7, Ağustos ayında yüzde 42,3 oranında artış kaydetmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artmasının, dış ticarette rekabeti güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Bolat, oluşan verimlilik artışlarıyla birlikte ve yüksek katma değer üretimi yoluyla büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlandığına dikkati çekti.