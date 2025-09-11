Bakan Bolat: Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüdü

Bolat, DENİB "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, hükümetleri döneminde Denizli'ye adaletten eğitime, spordan sağlığa, çevre ve şehircilikten tarım ve ormancılığa kadar birçok alanda toplam 385 milyar lira tutarında kamu yatırımı gerçekleştirdikleri belirtti.

Yatırımların sürdüğünü vurgulayan Bolat, 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi'nin 2027 yılı içerisinde hizmete açılacağını kaydetti.

Denizli'de esnafa bugüne kadar 8 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirten Bolat, "2025'in 8 ayında 2 milyar 328 milyon lira, yüzde 25 maliyetli esnaf kredisi kullandırıldı. Yarın sabahtan itibaren Denizli'ye 150 milyon liralık bir esnaf kredisini göndereceğiz." dedi.

Türkiye'nin ihracatta önemli bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"36 milyar dolar olan mal ihracatını 269 milyar dolara yükselttik. 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını da 119 milyar dolara çıkardık. Özellikle dış ticaret açığımızı makul seviyelere getirmeye çalışmak, cari işlemler açığımızı geçen yıl 10, şu sıralar 18-19 milyar dolarda tutarak döviz dengelerini sağlayabilmek önemli başarılar, olumlu gelişmelerdir."

Bolat, hedeflerinin fiyat istikrarını sağlamak, döviz ve para piyasalarında güven ortamı oluşturmak, ve iş insanlarının yatırım, üretim, istihdam, ithalat, ihracatta önlerini görerek ticareti artırmalarını desteklemek olduğunu vurguladı.

Son aylardaki ekonomik göstergelerde olumlu seyrin başladığını belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Merkez Bankamız da politika faizini enflasyondaki 15 ay üst üste 46 puanlık geriye gidişten 40,5'e çekti. 2,5 puan indirimi yaptı. Bunun karşılığı Eximbank'ta ihracat ve reeskont kredilerinde de indirim yansıtıldı. Yarından itibaren ihracat ve reeskont kredisi kullanmak isteyenler için net maliyet yüzde 25,5'e gerilemiş oldu. Bu rakamlar piyasadaki ticari kredi maliyetlerinin neredeyse yarısından biraz fazla konumunda. İhracatçılarımız, Merkez Bankasının günlük 150 milyon dolar limitini sonuna kadar kullanıyorlar. Önümüzdeki kısa sürede günlük limitin de artırılacağını söyleyebilirim. Bu konuda çalışmalar devam ediyor."

Bolat, Ticaret Bakanlığının 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçesi'nde yüksek bir artış oranı sağlandığını belirterek, "Aldığımız bütçenin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz. Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyardı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık ihracat desteklerimiz hibe olarak ihracatçılarımıza sunulacak. Bu yüzde 36'lık bir artış anlamına gelmekte, bu da ihracata verdiğimiz önemi göstermekte." dedi.

Bolat, 2025'te 390 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaşacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın bize hedef olarak gösterdiği yıllık 390 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız. Seneye de Allah nasip ederse 400 milyar doları rahatça aşabileceğiz. Bu noktada bu yıl ilk 8 ayda 7,4 milyar dolar ihracat artışı sağladık. Her ay ortalama 1 milyar dolar artışımız. Hizmet ihracatında da 115'ten 119'a çıktık. Ağustos, eylül, ekim ayları turizm açısından gelirlerin yüksek olduğu aylar, 121 milyar dolar hedefimize rahatça ulaşabileceğiz." ifadeleri kullandı.

Türkiye ekonomisinin zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bu zorluklar içinde ne beklenebilir? Üretim daralmıştır, düşmüştür beklenebilir değil mi? Bizim ekonomimiz özel sektörümüz öyle dinamik ki bakın, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Bunun dinamosu, motoru sanayi sektörü oldu. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüdü. Bu tempo inşallah üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam edecek. Yılı yüzde 3,5-4 arasında bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum. Zaten bütün uluslararası kuruluşlar, yüzde 1,5-2 gibi tahmin ettikleri büyüme oranımızı artık yüzde 3,5 civarına çekmek durumunda kaldılar."

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşmaların ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler kentte 2024 yılında en çok ihracat yapan iş insanlarına plaket takdim etti.

Bakan Bolat'a DENİB Başkanı Memişoğlu tarafından "Yatağan Palası" hediye edildi.