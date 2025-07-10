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  • Bakan Bolat: Sanayi üretimi endeksi, ihracatımızda yaşanan güçlü yükselişe paralel şekilde ivme kazanıyor
Ekonomi

Bakan Bolat: Sanayi üretimi endeksi, ihracatımızda yaşanan güçlü yükselişe paralel şekilde ivme kazanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ülkemizin kalkınması ve küresel rekabet gücünün artması bakımından hayati bir gösterge olan sanayi üretimi endeksi, ihracatımızda yaşanan güçlü yükselişe paralel şekilde ivme kazanıyor' dedi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Sanayi üretimi endeksi, ihracatımızda yaşanan güçlü yükselişe paralel şekilde ivme kazanıyor
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Bolat, sosyal medya hesabından, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Katma değeri yüksek, teknoloji yoğunluklu üretimi merkeze alan büyük ve güçlü Türkiye'nin, alın teriyle yoğrulan emeği ve modern teknolojiyi harmanlayarak sanayi alanında da üreterek gelişmeyi sürdürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınması ve küresel rekabet gücünün artması bakımından hayati bir gösterge olan sanayi üretimi endeksi, ihracatımızda yaşanan güçlü yükselişe paralel şekilde ivme kazanıyor. Mayıs ayı verilerine göre, ihracatımızın lokomotifi konumunda olan sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 4,9, aylık bazda ise yüzde 3,1 oranında artış kaydederek milletimizin azmini ve çalışkanlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ecdadımızdan miras kalan üretme iradesini, yüksek teknolojiyle buluşturarak büyüten ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, üreten ellerin gücünü, teknolojiyi ve girişim ruhunu bir araya getirerek, hem kendi insanına hem de tüm dünyaya değer katmaya, inançla ve kararlılıkla devam etmektedir."

  • bakan bolat
  • sanayi üretim endeksi
  • ekonomi

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