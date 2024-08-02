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Ekonomi

Bakan Bolat: Temmuz ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Kayseri'de temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Bolat, 'Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir' dedi. Bakan Bolat, 'Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.' diye konuştu.

2 Ağustos 2024 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Temmuz ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Biz gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Gelişme büyüme oranları yıllık yüzde 5.4. Hamdolsun Türkiyemiz 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin 110 dolara yükseldi. 14-15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil.

Dış ticaret açığı Temmuz ayında %42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi. Tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Yüzde 13.8'lik aylık artış sağladık. 1 ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık. Yüzde 13.8'e denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yıllıklandırılmış ihracat 261.5 milyar dolar oldu. Temmuz ayında farkı kapattık, artıya geçtik. 261.5 dolara ulaştık. Son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 artmıştı. Hesaplarımıza göre yeni gerilimler savaş durumu olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire 267 milyar dolar hedefimize sadığız, Aralık ayında bu rakamı göreceğiz.

Bu iki rekordan sonra detaylara geçeceğim. Yine çok müjdeli bir haber. İthalatta azalma trendi devam ediyor. Temmuz ayı ithalatında yüzde 8'lik gerilemeyi başardık. Burada ülke için gerekli olan ithalat zaten yapılıyor. Özellikle Türkiye'yi pazar gibi görüp, Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ithalata karşı ciddi mücadele veriyoruz. Bu çabalarımızın sonunda aylık ithalatta 2.6 milyar dolar tasarruf ettik 30 milyar doların altında kalması sağlandı. Dış ticaret açığı yüzde 42 azaldı, 7.2 milyar dolara geriledi.

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