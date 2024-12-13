Bakan Bolat: Türkiye, dış politika ve ticari alanda etkisini daha da artırmaktadır

Bolat, sosyal medya hesabından, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın (@HakanFidan) ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek (@memetsimsek) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır (@mfatihkacir) ile birlikte XV. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, dünyanın farklı... pic.twitter.com/g2zvnVnq3X — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 13, 2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinde ülkemizi temsil eden büyükelçilerimizle bir araya geldik. Konferans çerçevesinde büyükelçilerimize Ticaret Bakanlığı olarak, ticari alanda attığımız adımları, ihracat odaklı politikalarımızı, 'Hedef Ülkeler ve Uzak Ülkeler Stratejisi' çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları anlattık. Küresel ticaret pazarının önemli bir öznesi olan Türkiye, dış politikada attığı önemli adımlar ve ticari alanda yürüttüğü çalışmalar sayesinde etkisini daha da artırmaktadır. Dışişleri Bakanlığımızın ve ülkemizin küresel alandaki temsilcileri konumunda olan diplomatlarımızla iş dünyamız başta olmak üzere ticari alandaki aktörlerimizin bayraktarlığında Türkiye'yi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz."