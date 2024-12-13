İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9537
  • EURO
    36,7342
  • ALTIN
    2984.91
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat: Türkiye, dış politika ve ticari alanda etkisini daha da artırmaktadır
Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye, dış politika ve ticari alanda etkisini daha da artırmaktadır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'yi temsil eden büyükelçilerle bir araya geldiklerini bildirdi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 20:35 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye, dış politika ve ticari alanda etkisini daha da artırmaktadır
ABONE OL

Bolat, sosyal medya hesabından, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinde ülkemizi temsil eden büyükelçilerimizle bir araya geldik. Konferans çerçevesinde büyükelçilerimize Ticaret Bakanlığı olarak, ticari alanda attığımız adımları, ihracat odaklı politikalarımızı, 'Hedef Ülkeler ve Uzak Ülkeler Stratejisi' çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları anlattık. Küresel ticaret pazarının önemli bir öznesi olan Türkiye, dış politikada attığı önemli adımlar ve ticari alanda yürüttüğü çalışmalar sayesinde etkisini daha da artırmaktadır. Dışişleri Bakanlığımızın ve ülkemizin küresel alandaki temsilcileri konumunda olan diplomatlarımızla iş dünyamız başta olmak üzere ticari alandaki aktörlerimizin bayraktarlığında Türkiye'yi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz."

  • ömer bolat
  • ticaret bakanı
  • büyükelçiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.